Курс валют НБУ на 2 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 июля, вырос на 19 коп до 40.6413 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.6853 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 38 коп до 51.5149 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 15 коп до 45.0919 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.1601 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.641 300 EUR Евро 43.685 300 GBP Фунт стерлингов 51.514 900 CHF Швейцарский франк 45.091 900 PLN Польский злотый 10.160 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.