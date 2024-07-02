Курс валют НБУ на 2 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 1 июля, вырос на 19 коп до 40.6413 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 43.6853 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 38 коп до 51.5149 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка повысился на 15 коп до 45.0919 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.1601 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.641300
|EUR
|Евро
|43.685300
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.514900
|CHF
|Швейцарский франк
|45.091900
|PLN
|Польский злотый
|10.160100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.