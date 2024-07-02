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Курс валют НБУ на 2 июля

Курс валют НБУ на 2 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 2 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 1 июля, вырос на 19 коп до 40.6413 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 43.6853 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 38 коп до 51.5149 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка повысился на 15 коп до 45.0919 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.1601 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.641300 +0.1871
EUR Евро 43.685300 +0.4195
GBP Фунт стерлингов 51.514900 +0.3767
CHF Швейцарский франк 45.091900 +0.1453
PLN Польский злотый 10.160100 +0.1191

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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