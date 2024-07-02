В "Укренерго" розповіли, коли очікувати полегшення ситуації з відключеннями

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Економічна правда.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і має бути трішки легше" , - заявив він.

Зокрема, зараз на відключення світла впливають регулярні обстріли, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії.