В "Укрэнерго" рассказали, когда ожидать облегчения ситуации с отключениями
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Экономическая правда.
"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут такими жесткими и в украинской энергосистеме будет умеренное потребление. Рассчитываем, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и должно быть немного легче", - заявил он.
В частности, сейчас на отключение света влияют регулярные обстрелы, жара и ограниченные возможности импорта электроэнергии.
"Ну, и продолжается летняя ремонтная кампания на достаточно большом количестве электростанций. Эта ремонтная кампания нужна для того, чтобы мы зимой имели максимум возможной доступной мощности наших электростанций, в частности - атомных", - отметил Владимир Кудрицкий.