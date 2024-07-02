В "Укрэнерго" рассказали, когда ожидать облегчения ситуации с отключениями

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий. Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Экономическая правда.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут такими жесткими и в украинской энергосистеме будет умеренное потребление. Рассчитываем, что в августе будет больше генерирующей способности из-за окончания ремонтов и должно быть немного легче" , - заявил он.

В частности, сейчас на отключение света влияют регулярные обстрелы, жара и ограниченные возможности импорта электроэнергии.