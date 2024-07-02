Угорський прем'єр Орбан вже прибув до Києва – ЗМІ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці 2 липня прибув до Києва, що є його першим візитом за багато років, повідомляє Європейська правда.

У вівторок вранці кортеж прем'єра з численних авто прибув до посольства Угорщини. Це перший візит Орбана в Україну за багато років – він не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. Утім, у 2012 році Орбан відвідував Київ для зустрічей з тодішнім президентом Януковичем.

Також візит підтверджують численні джерела видання з української та угорської сторони.

Під час поїздки очікуються переговори Орбана з президентом Володимиром Зеленським та іншими топпосадовцями.