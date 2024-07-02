Венгерский премьер Орбан уже прибыл в Киев – СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром 2 июля прибыл в Киев, что стало его первым визитом за много лет, сообщает Европейская правда.

Во вторник утром кортеж премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии. Это первый визит Орбана в Украину за много лет – он не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко. Впрочем, в 2012 году Орбан посещал Киев для встреч с тогдашним президентом Януковичем.

Также визит подтверждают многочисленные источники "ЕвроПравды" с украинской и венгерской стороны.

Во время поездки ожидаются переговоры Орбана с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками.