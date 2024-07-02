"Укренерго": Сьогодні до 13:00 буде менше відключень світла

У вівторок, 2 липня, з 10:00 до 13:00 буде менше обмежень споживання електрики – обленерго вимикатимуть одночасно дві черги. Далі до кінця доби вимикатимуть одразу три черги.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

"Сьогодні, 2 липня, обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень до 10.00 та з 13.00 до кінця доби. З 10:00 до 13:00 – обсяг обмежень буде зменшено до 2 черг графіків погодинних відключень" , – йдеться в повідомленні.

В обленерго зазначають, що споживання електрики продовжує зростати разом зі спекою.

Вчора, 1 липня, у вечірні години для зменшення обсягу обмежень споживання та підтримки резервів в енергосистемі, Україна залучала аварійне постачання електроенергії з Угорщини, Польщі та Словаччини. Сьогодні у вечірні години також планується аварійне постачання з сусідніх європейських країн.

Протягом доби запланований імпорт електрики з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 30 796 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1595 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

На ранок без енергоживлення залишаються 491 населений пункт. Через бойові дії є нові знеструмлення у Херсонській та Донецькій областях. З технічних причин та через негоду знеструмлювались споживачі у Житомирській, Хмельницький, Тернопільській, Львівській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі.