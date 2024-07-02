"Укрэнерго": Сегодня к 13:00 будет меньше отключений света

Во вторник, 2 июля, с 10:00 до 13:00 будет меньше ограничений потребления электричества – облэнерго будут отключать одновременно две очереди. Далее до конца суток будут отключены сразу три очереди.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Сегодня, 2 июля, облэнерго будут применять 3 очереди графиков почасовых отключений до 10.00 и с 13.00 до конца суток. С 10:00 до 13:00 объем ограничений будет уменьшен до 2 очередей графиков почасовых отключений" , - говорится в сообщении.

В облэнерго отмечают, что потребление электричества продолжает расти вместе с жарой.

Вчера, 1 июля, в вечерние часы для уменьшения объема ограничений потребления и поддержки резервов в энергосистеме Украина привлекала аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши и Словакии. Сегодня в вечерние часы также планируется аварийная поставка из соседних европейских стран.

В течение суток запланирован импорт электричества из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 30796 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1595 МВт.

Экспорт не производится и не предусматривается.

К утру без энергопитания остаются 491 населенный пункт. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Херсонской и Донецкой областях. По техническим причинам и непогоде обесточивались потребители в Житомирской, Хмельницкий, Тернопольской, Львовской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи.