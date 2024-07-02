Умєров сьогодні зустрінеться з очільником Пентагону у Вашингтоні

Глави оборонних відомств України та США, Рустем Умєров і Ллойд Остін, проведуть зустріч у вівторок у Пентагоні для обговорення питань взаємодії, посилення партнерства, а також ситуації безпеки. Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, повідомляє Укрінформ.

"Міністр оборони України Рустем Умєров завтра (2 липня, - ред.) відвідає Пентагон для зустрічі з міністром Остіном. Цей візит підкреслює постійну відданість Сполучених Штатів підтримці суверенітету й безпеці України" , - зауважила представниця оборонного відомства США.

Вона поінформувала, що сторони обговорять двостороннє оборонне співробітництво, питання регіональної безпеки, а також шляхи посилення оборонного партнерства між США й Україною.