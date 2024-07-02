Умеров сегодня встретится с главой Пентагона в Вашингтоне

Главы оборонных ведомств Украины и США, Рустем Умеров и Ллойд Остин проведут встречу во вторник в Пентагоне для обсуждения вопросов взаимодействия, усиления партнерства, а также ситуации безопасности. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает Укринформ.

"Министр обороны Украины Рустем Умеров завтра (2 июля, - ред.) посетит Пентагон для встречи с министром Остином. Этот визит подчеркивает постоянную преданность Соединенных Штатов в поддержке суверенитета и безопасности Украины" , - отметила представитель оборонного ведомства США.

Она сообщила, что стороны обсудят двустороннее оборонное сотрудничество, вопросы региональной безопасности, а также пути усиления оборонного партнерства между США и Украиной.