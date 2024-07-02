В Україні почне працювати новий посол Італії

Італія призначила нового посла в Україні, яким став Карло Формоза – досвідчений дипломат, який перед цим очолював посольство у Португалії. Про це оголосило на своїх сторінках посольство Італії в Україні, повідомляє Європейська правда.

Італійське посольство зазначило, що надалі дипломатичну місію в Україні очолює Карло Формоза.

Він у своєму коментарі зазначив, що буде з гордістю представляти Італію та працювати на внесок у забезпечення справедливого миру, майбутню відбудову України та її рух до вступу у ЄС.

За довідкою, яку наводить італійське ANSA, 61-річний посол Формоза має політологічну освіту, в МЗС Італії працює з 1992 року і вже з цього початкового періоду опікувався аспектами економічної співпраці з країнами Східної Європи, включно з Україною, та Центральної Азії.

У наступні роки кар’єри він працював в посольстві у В’єтнамі, потім в Ірані, після чого більшість часу до 2017 року обіймав різні посади в італійському МЗС.

Після невеликого періоду роботи у приватному секторі Формоза у 2020 році став послом у Португалії, а з 1 липня 2024 року призначений послом в Україні.

Нагадаємо, до цього посольство Італії в Україні очолював П’єр Франческо Дзадзо. З 1 січня цього року він очолив групу послів країн "Групи семи" в Києві, які допомагають у втіленні реформ, у зв’язку з головуванням Італії у G7 протягом 2024 року. Відповідно, цю ж роль після офіційного початку роботи отримає новий посол Італії.