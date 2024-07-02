Сирський відвідав штурмову бригаду "Лють" в Донецькій області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції України "Лють", яка продовжує відбивати шалені навали ворога та постійні спроби захопити українські міста в Донецькій області, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що під час візиту командир бригади Олександр Нетребко доповів про успішність роботи бійців "Люті" та дії ворога на певних ділянках фронту. Заступник командира бригади Максим Казбан доповів оперативну ситуацію в зонах відповідальності підрозділу.

Також головком та комбриг вручили державні та відомчі нагороди воїнам "Люті".