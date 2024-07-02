Сырский посетил штурмовую бригаду "Лють" в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции Украины "Лють", которая продолжает отражать штурмы врага и постоянные попытки захватить украинские города в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что во время визита командир бригады Александр Нетребко доложил об успешности работы бойцов "Люти" и действиях врага на определенных участках фронта. Заместитель командира бригады Максим Казбан доложил оперативную ситуацию в зонах ответственности подразделения.

Также главком и комбриг вручили государственные и ведомственные награды воинам "Люти".