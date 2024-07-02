Орбан розповів про мету свого візиту в Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, що прибув до України практично відразу після початку головування Угорщини у Раді Євросоюзу, аби краще зрозуміти, як допомогти українській державі. Про це Орбан сказав на двосторонній зустрічі з Володимиром Зеленським, повідомляє Європейська правда.

Угорський прем'єр назвав питання війни в Україні найважливішим на сьогодні питанням для Європи й висловив переконання, що воно залишиться таким упродовж наступних шести місяців головування Угорщини в Раді ЄС.

"Мета мого візиту – зрозуміти, як ми можемо допомогти Україні у наступні шість місяців" , – сказав він.

Також він прагне скористатись зустріччю, аби обговорити становище угорської меншини в Україні та зрозуміти, як допомогти і їй, додав Орбан.

"Ви знаєте, що ми дуже прагнемо допомогти вам гуманітарно. Ми виступаємо за мир, і я хотів би зрозуміти – і вважаю це своєю місією – ваше бачення шансів на мир. Я налаштований оптимістично і дякую за запрошення" , – сказав Орбан.

За підсумками переговорів у Києві Зеленський і Орбан домовились працювати над угодою про двосторонні відносини, які зніме двосторонні проблеми.

Крім того, на перемовинах Орбан просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній.

Орбан також пообіцяв відкрити та фінансувати роботу першої української школи в Угорщині.