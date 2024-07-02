Блінкен анонсував до саміту НАТО нові оголошення про ППО для України
Сполучені Штати працюють над посиленням ППО України. Ймовірно, це відбудеться ще до саміту НАТО. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Голос Америки.
Саміт НАТО відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.
"Економіка України має надзвичайний потенціал при належних інвестиціях. Звичайно, щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал, треба забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, в які зроблені інвестиції.
Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", - сказав Блінкен.
За його словами, кінцевим підсумком спільних зусиль щодо посилення України має стати "успішна країна, і країна, яка є самостійною у цих трьох сферах, а потім виступає найсильнішою відповіддю Володимиру Путіну".