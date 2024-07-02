Блинкен анонсировал до саммита НАТО новые объявления о ПВО для Украины

Соединенные Штаты работают над усилением ПВО Украины. Вероятно, это произойдет еще до саммита НАТО.﻿ Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Голос Америки.

Саммит НАТО состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

"У экономики Украины есть чрезвычайный потенциал при надлежащих инвестициях. Конечно, чтобы раскрыть как военный, так и экономический потенциал, надо обеспечить противовоздушную оборону для защиты территорий, в которые сделаны инвестиции.

Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, накануне саммита НАТО на следующей неделе" , - сказал Блинкен.

По его словам, конечным итогом совместных усилий по усилению Украины должна стать "успешная страна, и страна, которая является самостоятельной в этих трех сферах, а затем выступает сильнейшим ответом Владимиру Путину".