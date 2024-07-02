Чиновники США та Європи закликають Білий дім зняти всі обмеження на удари по РФ - ЗМІ
Багато чиновників в Сполучених Штатах Америки (США) та за кордоном наполягають на тому, щоб Білий дім скасував усі обмеження щодо застосування Збройними силами України (ЗСУ) американського озброєння проти території Росії. З посиланням на Defense News, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як розповідає видання, незадовго до червневої зустрічі в Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, під час розмови з журналістами, заявив про підтримку дозволу Україні завдавати ударів по Росії західним озброєнням. Вів наголосив на двох моментах:
- близьке розташування Харкова до кордону та лінії фронту ускладнює для України захист;
- уникнення ескалації не повинно бути тягарем для України.
"Україна має право завдавати ударів по військових цілях на російській території - частина права на самооборону - і ми маємо право підтримати їх у захисті", - заявив він.
Зокрема послабити обмеження адміністрацію Байдена закликали члени Конгресу, серед яких є провідні демократи. До них також приєднались багато європейських партнерів.
"Росія організовує атаки з російської території, а ми накладаємо обмеження на Україну. Це нонсенс", - заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас в інтерв'ю Defense News.