Чиновники США та Європи закликають Білий дім зняти всі обмеження на удари по РФ - ЗМІ

Багато чиновників в Сполучених Штатах Америки (США) та за кордоном наполягають на тому, щоб Білий дім скасував усі обмеження щодо застосування Збройними силами України (ЗСУ) американського озброєння проти території Росії.﻿ З посиланням на Defense News, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як розповідає видання, незадовго до червневої зустрічі в Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, під час розмови з журналістами, заявив про підтримку дозволу Україні завдавати ударів по Росії західним озброєнням. Вів наголосив на двох моментах:

близьке розташування Харкова до кордону та лінії фронту ускладнює для України захист;

уникнення ескалації не повинно бути тягарем для України.



"Україна має право завдавати ударів по військових цілях на російській території - частина права на самооборону - і ми маємо право підтримати їх у захисті" , - заявив він.

Зокрема послабити обмеження адміністрацію Байдена закликали члени Конгресу, серед яких є провідні демократи. До них також приєднались багато європейських партнерів.