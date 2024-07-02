Чиновники США и Европы призывают Белый дом снять все ограничения на удары по РФ - СМИ

Многие чиновники в Соединенных Штатах Америки (США) и за рубежом настаивают на том, чтобы Белый дом отменил все ограничения по применению Вооруженными силами Украины (ВСУ) американского вооружения против территории России. Со ссылкой на Defense News, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как рассказывает издание, незадолго до июньской встречи в Брюсселе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, во время разговора с журналистами, заявил о поддержке разрешения Украине наносить удары по России западным вооружением. Он отметил два момента:

близкое расположение Харькова к границе и линии фронта усложняет для Украины защиту;

избежание эскалации не должно быть бременем для Украины.

"Украина имеет право наносить удары по военным целям на российской территории - часть права на самооборону - и мы имеем право поддержать их в защите" , - заявил он.

В частности ослабить ограничения администрацию Байдена призвали члены Конгресса, среди которых есть ведущие демократы. К ним также присоединились многие европейские партнеры.