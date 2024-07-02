Ватажка "ЛНР" Пасічника засудили до 12 років в'язниці

Ватажка терористичного угруповання «ЛНР» Леоніда Пасічника заочно засудили до 12 років в’язниці з конфіскацією всього майна. За даними Служби безпеки України, повідомляє Новое время.

Як зазначають в СБУ, судовий розгляд відбувався без участі Пасічника. Крім ув’язнення, його позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.

За даними слідства, перед 24 лютого 2022 року так званий голова «ЛНР» підписав «договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між «ЛНР» та Москвою. Як зазначають в СБУ, у Кремлі використали такі рішення як формальний привід для початку вторгнення в Україну.

Також ватажок терористів організував на тимчасово окупованих територіях Луганської області псевдореферендум про «приєднання» до країни-агресора. За підсумками фейкового заходу він підписав з російським диктатором юридично нікчемну «угоду про входження до складу Росії».

Гауляйтер Луганської області організував участь жителів тимчасово захоплених громад у незаконних російських виборах президента. Суд визнав Пасічника винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність).

У СБУ додають, що строк відбування покарання почнеться з дати фактичного затримання ватажка «ЛНР».