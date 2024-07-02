Главаря "ЛНР" Пасечника приговорили к 12 годам тюрьмы

Главарь террористической группировки " ЛНР" Леонида Пасечника заочно приговорили к 12 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества. Со ссылкой на Службу безопасности Украины, сообщает Новое время.

Как отмечают в СБУ, судебное разбирательство проходило без участия Пасечника. Кроме заключения его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях независимо от формы собственности сроком на 13 лет.

По данным следствия, перед 24 февраля 2022 года так называемый председатель « ЛНР» подписал « договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между «ЛНР» и Москвой. Как отмечают в СБУ, в Кремле использовали такие решения как формальный повод для начала вторжения в Украину.

Также главарь террористов организовал на временно оккупированных территориях Луганской области псевдореферендум о « присоединение» к стране-агрессору. По итогам фейкового мероприятия он подписал с российским диктатором юридически ничтожное « соглашение о вхождении в состав России».

Гауляйтер Луганской области организовал участие жителей временно захваченных общин в незаконных российских выборах президента. Суд признал Пасечника виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 5 ст. 111-1 ( коллаборационная деятельность).

В СБУ добавляют, что срок отбывания наказания начнется с даты фактического задержания предводителя " ЛНР".