Росія використовує Калінінградську область, яка межує з Польщею та Литвою як одну зі своїх баз для порушення роботи супутникових систем ЄС. Про це пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

У заяві агентства ООН, на яку посилається видання, йдеться, що Росія має « негайно припинити будь-які навмисні дії, створені задля створення шкідливих перешкод для частотних привласнень інших адміністрацій». Висновки спеціального комітету були засновані на геолокації сигналів збоїв, які Рада назвала « надзвичайно тривожними і неприйнятними».

«Європейські супутникові компанії протягом місяців зазнавали російських радіочастотних перешкод, що призвело до переривання трансляцій і принаймні у двох випадках трансляції насильницьких програм, які замінили утримання на дитячому каналі. У скаргах кількох членів НАТО раніше йшлося про те, що збої виникли з материкової частини Росії та окупованого Криму» , — пише видання.

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він нібито « нічого не знає про відповідні факти».