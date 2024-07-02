Россия использует Калининградскую область, которая граничит с Польшей и Литвой, как одну из своих баз для нарушения работы спутниковых систем ЕС. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Новое время.

В заявлении агентства ООН, на которое ссылается издание, говорится, что Россия должна «немедленно прекратить любые преднамеренные действия, направленные на создание вредных помех для частотных присвоений других администраций». Выводы специального комитета были основаны на геолокации сигналов сбоев, которые совет назвал «чрезвычайно тревожными и неприемлемыми».

«Европейские спутниковые компании в течение месяцев подвергались российским радиочастотным помехам, что привело к прерыванию трансляций и, по крайней мере, в двух случаях, трансляции насильственных программ, которые заменили содержание на детском канале. В жалобах нескольких членов НАТО ранее говорилось, что сбои возникли с материковой части России и оккупированного Крыма» , — пишет издание.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он якобы «ничего не знает о соответствующих фактах».