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МВФ порахував збитки енергетики України за час війни

МВФ порахував збитки енергетики України за час війни
Фото: flickr

З початку повномасштабного вторгнення український енергетичний сектор зазнав понад 56 млрд доларів збитків.﻿ З посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"В результаті повномасштабного вторгнення росії енергетичному сектору України було завдано збитків на 56,5 мільярдів доларів США", - йдеться у звіті.

Зазначається, що протягом повномасштабного вторгнення було окуповано близько 18 ГВт потужностей, в тому числі найбільша в Східній Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС. Крім того, було зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, а також Зміївську та Трипільску ТЕС. Раніше повідомлялося, що Росія зруйнувала 90% теплової генерації України.

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