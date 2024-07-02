МВФ порахував збитки енергетики України за час війни

З початку повномасштабного вторгнення український енергетичний сектор зазнав понад 56 млрд доларів збитків.﻿ З посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"В результаті повномасштабного вторгнення росії енергетичному сектору України було завдано збитків на 56,5 мільярдів доларів США" , - йдеться у звіті.

Зазначається, що протягом повномасштабного вторгнення було окуповано близько 18 ГВт потужностей, в тому числі найбільша в Східній Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС. Крім того, було зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, а також Зміївську та Трипільску ТЕС. Раніше повідомлялося, що Росія зруйнувала 90% теплової генерації України.