МВФ посчитал убытки энергетики Украины за время войны

С начала полномасштабного вторжения украинский энергетический сектор понес более 56 млрд долларов убытков. Со ссылкой на отчет Международного валютного фонда, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

"В результате полномасштабного вторжения России энергетическому сектору Украины был нанесен ущерб на 56,5 миллиарда долларов США" , - говорится в отчете.

Отмечается, что за полномасштабное вторжение было оккупировано около 18 ГВт мощностей, в том числе крупнейшая в Восточной Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС. Кроме того, была разрушена Каховская и Днепровская ГЭС, а также Змиевская и Трипольская ТЭС. Ранее сообщалось, что Россия разрушила 90% тепловой генерации Украины.