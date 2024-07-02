НАЗК презентував опитування, де визначилися корумповані держслужби

Складено індекс сприйняття поширеності корупції у різних галузях та напрямках державного управління. Оцінку ризикам надавали за п'ятибальною шкалою та з'ясували ТОП-10 напрямків, де рівень поширеності корупції найвищий. Результати дослідження оприлюднить Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), повідомляє Дзеркало тижня.

Громадяни України та бізнес сприймають поширеність корупції в державі на рівні відповідно 88% та 81%. Водночас антикорупційні експерти вважають, що поширеність корупції не перевищує 55%.

Найвищий ризик зіткнутися з корупцією, на думку респондентів, є на митниці. Насамперед це стосується суб'єктів господарювання. Відповідний ризик оцінено за п'ятибальною шкалою в 4,23.

Наступні ризик-напрямки:

військова сфера, зокрема використання та розпорядження нерухомим майном і землями, паливно-мастильними матеріалами, питання призову, просування військовослужбовців по службі, забезпечення їх житлом – 4,16;

публічні закупівлі робіт і послуг з будівництва, ремонту та утримання автодоріг – 4,15;

архітектурно-будівельний контроль – 4,06;

надання дозволів та видобування корисних копалин – 4,05;

лісове господарство – 4,04;

публічні закупівлі для потреб оборони і національної безпеки, модернізація військової техніки, торгівля зброєю – 4,04;

судова система, включно з виконанням судових рішень – 4,02;

земельні відносини, землеустрій – 4;

публічні закупівлі робіт і послуг з реалізації інфраструктурних проєктів – 3,94.

Інформація про опитування

Опитування проводилося методом самозаповнення онлайн-анкети, яку поширювали серед респондентів Info Sapiens та НАЗК. В окремих випадках, у разі згоди респондента, було використано телефонне опитування експертів за такою ж анкетою – у цьому випадку дані вводив інтерв’юер зі слів респондента. Період проведення польового етапу (збору даних) – з 20 грудня 2023 р. по 10 березня 2024 р.

Загальна кількість опитаних експертів – 284 особи. Оскільки генеральна сукупність експертного середовища є обмеженою та важкодосяжною, було неможливо витримати ідеальні параметри вибіркової сукупності. З метою балансування вибірки та можливості проводити порівнювані дослідження в подальшому вибірка була зважена за погодженими параметрами так, щоб частка “теоретиків” та “практиків” становила 50 на 50 і не було домінування відповідей окремих підкатегорій респондентів.