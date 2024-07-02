НАПК презентовал опрос, где определились коррумпированные госслужбы
Составлен индекс восприятия распространенности коррупции в разных отраслях и направлениях государственного управления. Оценку рискам предоставляли по пятибалльной шкале и выяснили ТОП-10 направлений, где уровень распространенности коррупции самый высокий. Результаты исследования обнародует Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), сообщает Зеркало недели.
Граждане Украины и бизнес воспринимаютраспространенность коррупции в государстве на уровне соответственно 88% и 81%. В то же время, антикоррупционные эксперты считают, что распространенность коррупции не превышает 55%.
Самый высокий риск столкнуться с коррупцией, по мнению респондентов, есть на таможне. Прежде всего, это касается субъектов хозяйствования. Соответствующий риск оценен по пятибалльной шкале в 4,23.
Следующие риск-направления:
- военная сфера, в частности использование и распоряжение недвижимым имуществом и землями, горюче-смазочными материалами, вопросы призыва, продвижения военнослужащих по службе, обеспечение их жильем – 4,16;
- публичные закупки работ и услуг по строительству, ремонту и содержанию автодорог – 4,15;
- архитектурно-строительный контроль – 4,06;
- предоставление разрешений и добыча полезных ископаемых – 4,05;
- лесное хозяйство – 4,04;
- публичные закупки для нужд обороны и национальной безопасности, модернизация военной техники, торговля оружием – 4,04;
- судебная система, включая исполнение судебных решений – 4,02;
- земельные отношения, землеустройство – 4;
- публичные закупки работ и услуг по реализации инфраструктурных проектов – 3,94.
- Информация об опросе
Опрос проводился методом самозаполнения онлайн-анкеты, распространяемой среди респондентов Info Sapiens и НАПК. В отдельных случаях, при согласии респондента, был использован телефонный опрос экспертов по такой же анкете – в этом случае данные вводил интервьюер со слов респондента. Период проведения полевого этапа (сбора данных) – с 20 декабря 2023 г. по 10 марта 2024 г.
Общее количество опрошенных экспертов – 284 человека. Поскольку генеральная совокупность экспертной среды ограничена и труднодоступна, было невозможно выдержать идеальные параметры выборочной совокупности. С целью балансирования выборки и возможности проводить сравниваемые исследования в дальнейшем выборка была взвешена по согласованным параметрам так, чтобы доля теоретиков и практиков составляла 50 на 50 и не было доминирования ответов отдельных подкатегорий респондентов.