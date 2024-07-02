НАПК презентовал опрос, где определились коррумпированные госслужбы

Составлен индекс восприятия распространенности коррупции в разных отраслях и направлениях государственного управления. Оценку рискам предоставляли по пятибалльной шкале и выяснили ТОП-10 направлений, где уровень распространенности коррупции самый высокий. Результаты исследования обнародует Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), сообщает Зеркало недели.

Граждане Украины и бизнес воспринимаютраспространенность коррупции в государстве на уровне соответственно 88% и 81%. В то же время, антикоррупционные эксперты считают, что распространенность коррупции не превышает 55%.

Самый высокий риск столкнуться с коррупцией, по мнению респондентов, есть на таможне. Прежде всего, это касается субъектов хозяйствования. Соответствующий риск оценен по пятибалльной шкале в 4,23.

Следующие риск-направления:

военная сфера, в частности использование и распоряжение недвижимым имуществом и землями, горюче-смазочными материалами, вопросы призыва, продвижения военнослужащих по службе, обеспечение их жильем – 4,16;

публичные закупки работ и услуг по строительству, ремонту и содержанию автодорог – 4,15;

архитектурно-строительный контроль – 4,06;

предоставление разрешений и добыча полезных ископаемых – 4,05;

лесное хозяйство – 4,04;

публичные закупки для нужд обороны и национальной безопасности, модернизация военной техники, торговля оружием – 4,04;

судебная система, включая исполнение судебных решений – 4,02;

земельные отношения, землеустройство – 4;

публичные закупки работ и услуг по реализации инфраструктурных проектов – 3,94.

Информация об опросе

Опрос проводился методом самозаполнения онлайн-анкеты, распространяемой среди респондентов Info Sapiens и НАПК. В отдельных случаях, при согласии респондента, был использован телефонный опрос экспертов по такой же анкете – в этом случае данные вводил интервьюер со слов респондента. Период проведения полевого этапа (сбора данных) – с 20 декабря 2023 г. по 10 марта 2024 г.

Общее количество опрошенных экспертов – 284 человека. Поскольку генеральная совокупность экспертной среды ограничена и труднодоступна, было невозможно выдержать идеальные параметры выборочной совокупности. С целью балансирования выборки и возможности проводить сравниваемые исследования в дальнейшем выборка была взвешена по согласованным параметрам так, чтобы доля теоретиков и практиков составляла 50 на 50 и не было доминирования ответов отдельных подкатегорий респондентов.