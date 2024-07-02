У Молдові заявили, що країна не може повністю приєднатися до санкцій ЄС проти РФ

Молдова не може повною мірою приєднатися до санкцій Євросоюзу проти країни-агресорки Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой в інтервʼю телеканалу TV8, повідомляє Новое время.

«Наші зобов’язання передбачають, що політика санкцій з ЄС у Республіки Молдова буде на рівні 100%. Але це розраховано на перспективу. У нас наразі цей показник становить приблизно 80%» , — сказав Попшой.

За його словами, влада Молдови поки не може говорити про повну синхронізацію санкцій.

Попшой зазначив, що Молдова не приєднується до тих санкцій проти РФ, які впливають на молдовський експорт та імпорт (йдеться про запасні частини, техніку й устаткування), зокрема, через спільне радянське минуле.

Він зазначив, що основний пакет санкцій ЄС проти РФ було ухвалено у 2014 році, але Молдова не приєдналася до нього через високий ризик завдання шкоди країні.

«Євросоюз із розумінням ставиться до нашої позиції. У різних країн різна ситуація. Не всі країни — члени ЄС застосовують санкції однаково, кожна враховує свої інтереси» , — відповів міністр.

24 червня пресслужба Ради Євросоюзу повідомила, що Рада ЄС затвердила 14-й пакет санкцій, економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У рамках 14-го пакету антиросійських санкцій Євросоюз уперше запроваджує заборону на перевантаження в портах ЄС російського скрапленого природного газу (СПГ) для постачання у треті країни, повідомляє Рада ЄС.