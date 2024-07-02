В Молдове заявили, что страна не может полностью присоединиться к санкциям ЕС против РФ

Молдова не может в полной мере присоединиться к санкциям Евросоюза против страны-агрессора России. Об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в интервью телеканалу TV8, сообщает Новое время.

«Наши обязательства предусматривают, что политика санкций с ЕС у Республики Молдова будет на уровне 100%. Но это рассчитано на перспективу. У нас сейчас этот показатель составляет примерно 80%» , — сказал Попшой.

По его словам, власти Молдовы пока не могут говорить о полной синхронизации санкций.

Попшой отметил, что Молдова не присоединяется к тем санкциям против РФ, которые влияют на молдавский экспорт и импорт (речь идет о запасных частях, технике и оборудовании), в частности, из-за общего советского прошлого.

Он отметил, что основной пакет санкций ЕС против РФ был принят в 2014 году, но Молдова не присоединилась к нему из-за высокого риска нанесения вреда стране.

«Евросоюз с пониманием относится к нашей позиции. У разных стран разная ситуация. Не все страны — члены ЕС применяют санкции одинаково, каждая учитывает свои интересы» , — ответил министр.

24 июня пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций, экономических и индивидуальных ограничительных мер в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

В рамках 14-го пакета антироссийских санкций Евросоюз впервые вводит запрет на перегрузку в портах ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, сообщает Совет ЕС.