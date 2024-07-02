Сирський вказав на збільшення лінії активного фронту
В Україні останнім часом збільшилась лінія активного фронту. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками тижневої роботи на Східному фронті, повідомляє Корреспондент.
Генерал-полковник розповів, що побував практично у всіх бригадах, які воюють на Покровському, Курахівському, Времівському, Торецькому, Краматорському напрямах, а також у Вовчанську та під Харковом.
"Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. Порівняно з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок", – написав Сирський.
За його словами, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Росіяни замінили ударні частини, штурмові загони яких втратили боєздатність, і відновили наступальні дії.
Сирський підкреслив, що цей напрямок потребує постійної уваги, а також забезпечення додатковими снарядами та вогневими засобами.
"На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, натомість лінія активного фронту збільшилася", – додав головнокомандувач.
Сирський вважає, що зараз основною проблемою для наших командирів є комплектація підрозділів вмотивованими та якісно підготовленими військовослужбовцями. Також є потреба у забезпеченні засобами РЕБ та ППО.
"Водночас, на нашому боці є перевага у кількості та якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV-дронів, і майстерності операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців", – додав генерал-полковник.