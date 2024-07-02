Сырский указал на увеличение линии активного фронта

В Украине за последнее время увеличилась линия активного фронта. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам недельной работы на Восточном фронте, сообщает Корреспондент.

Генерал-полковник рассказал, что побывал практически во всех бригадах, воюющих на Покровском, Кураховском, Времивском, Торецком, Краматорском направлениях, а также в Волчанске и под Харьковом.

"Везде продолжаются жесткие боевые действия разной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление" , - написал Сырский.

По его словам, ситуация в Покровском направлении остается сложной. Россияне заменили ударные части, штурмовые отряды которых утратили боеспособность и возобновили наступательные действия.

Сырский подчеркнул, что это направление нуждается в постоянном внимании, а также обеспечении дополнительными снарядами и огневыми средствами.

"На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, а линия активного фронта увеличилась" , - добавил главнокомандующий.

Сырский считает, что сейчас основная проблема для наших командиров - комплектация подразделений мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими. Также есть потребность в обеспечении средствами РЭБ и ПВО.