Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки

Україна та Чехія у вівторок, 2 липня, провели черговий раунд переговорів щодо підписання двосторонньої безпекової угоди. Сторони відзначили суттєвий прогрес. З посиланням на пресслужбу Офісу президента України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Як повідомляється, переговори з Чехією проводив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Чеську делегацію очолив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.