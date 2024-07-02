Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки
Україна та Чехія у вівторок, 2 липня, провели черговий раунд переговорів щодо підписання двосторонньої безпекової угоди. Сторони відзначили суттєвий прогрес. З посиланням на пресслужбу Офісу президента України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
Як повідомляється, переговори з Чехією проводив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
Чеську делегацію очолив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.
"Сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, аби лідери держав могли підписати документ найближчим часом", - зазначили в Офісі президента.