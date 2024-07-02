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Украина и Чехия провели очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности

Украина и Чехия провели очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности
Фото: mincult.kmu.gov.ua

Украина и Чехия во вторник, 2 июля, провели очередной раунд переговоров по подписанию двустороннего соглашения по безопасности. Стороны отметили значительный прогресс. Со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Переговоры с Чехией проводил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Чешскую делегацию возглавил генеральный директор по безопасности и многосторонним отношениям Министерства иностранных дел Чешской Республики Давид Конецкий.

"Стороны отметили существенный прогресс в подготовке проекта будущего соглашения, а также договорились о дальнейших шагах по его финализации, чтобы лидеры государств могли подписать документ в ближайшее время", - отметили в Офисе президента.

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