Польща та Німеччина поглиблять співпрацю у підтримці України - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц у рамках свого візиту до Варшави анонсував поглиблення співпраці між країнами у контексті підтримки нашої держави. З посиланням на RMF24, повідомляє Дзеркало тижня.

Шольц запевнив, що Берлін і Варшава розвиватимуть співпрацю у сфері безпеки і оборони.

"Ми хочемо взяти на себе роль лідера в Балтійському регіоні в рамках НАТО і в захисті східного флангу" , – зазначив політик.

За його словами, президент Росії Владімір Путін зруйнував мирний порядок в Європі і загрожує безпеці на континенті.

"Ми разом стоїмо пліч-о-пліч з Україною та українцями в їхній невтомній боротьбі проти імперіалістичної війни Росії" , – сказав канцлер ФРН.

Він нагадав, що Польща та Німеччина є країнами, які надають найбільшу підтримку Україні в політичному, військовому плані та в плані прийняття біженців з цієї країни.

"Ми будемо ще тісніше співпрацювати у підтримці України, а також супроводжувати Україну на її шляху до ЄС" , – наголосив чиновник.

Глава німецького уряду підкреслив, що "наша спільна відповідальність стосується і Європи".

"Наша спільна мета полягає в тому, щоб розширення ЄС до більшої кількості членів незабаром стало реальністю. Чорногорія, Молдова та Україна досягли значного прогресу в цьому контексті" , – додав він.



