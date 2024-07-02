Польша и Германия углубят сотрудничество в поддержке Украины - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках своего визита в Варшаву анонсировал углубление сотрудничества между странами в контексте поддержки нашего государства. Со ссылкой на RMF24, сообщает Зеркало недели.
Шольц заверил, что Берлин и Варшава будут развивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны.
"Мы хотим взять на себя роль лидера в Балтийском регионе в рамках НАТО и в защите восточного фланга", - отметил политик.
По его словам, президент России Владимир Путин разрушил мирный порядок в Европе и угрожает безопасности на континенте.
"Мы вместе стоим бок о бок с Украиной и украинцами в их неутомимой борьбе против империалистической войны России", - сказал канцлер ФРГ.
Он напомнил, что Польша и Германия являются странами, которые оказывают наибольшую поддержку Украине в политическом, военном плане и в плане принятия беженцев из этой страны.
"Мы будем еще теснее сотрудничать в поддержке Украины, а также сопровождать Украину на ее пути в ЕС", - подчеркнул чиновник.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что "наша общая ответственность касается и Европы".