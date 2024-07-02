На Ставці обговорять роботу мобільних операторів у разі відключення світла

Ставка верховного головнокомандувача на найближчому засіданні розгляне роботу операторів зв'язку під час вимкнення світла. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє ЛігаБізнес.

"Доручив віцепремʼєр-міністру [Михайлу] Федорову на найближчому засіданні Ставки представити мені аналіз по операторах звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень" , – сказав Зеленський.

Мобільні оператори раніше казали, що під час відключень світла мобільний зв'язок часто падає, тому що з відключенням світла мешканці масово переходять на мобільний інтернет.

Мережа зазнає лавиноподібного зростання навантаження, що призводить як до зниження швидкості у кожного споживача, так і до швидшого розряджання акумуляторних батарей базової станції з їх подальшим відключенням.