На Ставке обсудят работу мобильных операторов при отключении света
Ставка верховного главнокомандующего на ближайшем заседании рассмотрит работу операторов связи во время отключений света. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Лига.Бизнес.
"Поручил вице-премьер-министру [Михаилу] Федорову на ближайшем заседании Ставки представить мне анализ по операторам связи: что делается для гарантирования связи в условиях отключений электричества и кто из операторов связи не соблюдает соответствующие решения", — сказал Зеленский.
Мобильные операторы ранее говорили, что при отключении света мобильная связь часто падает, потому что жители массово переходят на мобильный интернет.
Сеть испытывает лавинообразный рост нагрузки, что приводит как к снижению скорости у каждого потребителя, так и к более быстрому разряду аккумуляторных батарей базовой станции с их последующим отключением.