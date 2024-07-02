Міноборони виграло міжнародний арбітраж з неякісного одягу для ЗСУ

Міністерство оборони виграло судовий процес в міжнародному арбітражі проти іноземного постачальника одягу для Збройних сил України на загальну суму майже 180 млн грн﻿. З посиланням на Міністерство оборони, повідомляє Ділова столиця.

Рішення стосуються порушень зовнішньоекономічних договорів на постачання речового майна, а саме військового одягу для військовослужбовців ЗСУ.

Арбітраж присудив стягнути з іноземного постачальника на користь Міноборони кошти на загальну суму 179 789 482,24 гривень (4 423 578,27 доларів США).

Зазначається, що Міноборони повністю виконало свої зобов'язання за укладеними договорами, вчасно оплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості.

У звʼязку з цим оборонне відомство звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення з постачальника коштів за несвоєчасне постачання та накладення на нього штрафних санкцій.