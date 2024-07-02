Минобороны выиграло международный арбитраж по некачественной одежде для ВСУ

Министерство обороны выиграло судебный процесс в международном арбитраже против иностранного поставщика одежды для Вооруженных сил Украины на общую сумму почти 180 млн грн﻿. Со ссылкой на Министерство обороны, сообщает Деловая столица.

Решения касаются нарушений внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества, а именно военной одежды для военнослужащих ВСУ.

Арбитраж присудил взыскать с иностранного поставщика в пользу Минобороны средства на общую сумму 179 789 482,24 гривен (4 423 578,27 долларов США).

Отмечается, что Минобороны полностью выполнило свои обязательства по заключенным договорам, своевременно оплатив стоимость товаров. Однако иностранный поставщик не выполнил свою часть сделок, предоставляя товар со значительными задержками и ненадлежащего качества.

В связи с этим оборонное ведомство обратилось в международный арбитраж по взысканию с поставщика средств за несвоевременную поставку и наложение на него штрафных санкций.