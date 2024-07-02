Україна отримає перші F-16 вже у липні - нардеп із "оборонного" комітету

Україна отримає перші американські винищувачі F-16 вже у липні.﻿ Про це розповів член Комітету ВР з нацбезпеки Вадим Івченко. З посиланням на Times of Ukraine, повідомляє Ділова столиця.

Наразі, за словами депутата, головне питання не в схваленні західних партерів щодо цілей, а у тому, наскільки далекобійними ракетами і якими радарами укомплектують літаки.

"Думаю, що спочатку вони захищатимуть від ворожих ракет, а не працюватимуть по цілях на території Росії" , – сказав Івченко.

Нагадаємо, Нідерланди видали ліцензію на експорт в Україну 24-x літаків F-16 та семи авіадвигунів до них.