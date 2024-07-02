Украина получит первые F-16 уже в июле - нардеп из "оборонного" комитета

Украина получит первые американские истребители F-16 уже в июле﻿. Об этом рассказал член Комитета ВР по нацбезопасности Вадим Ивченко. Со ссылкой на Times of Ukraine, сообщает Деловая столица.

По словам депутата, главный вопрос не в одобрении западных партеров относительно целей, а в том, насколько дальнобойными ракетами и какими радарами укомплектуют самолеты.

"Думаю, что сначала они будут защищать от вражеских ракет, а не будут работать по целям на территории России" , – сказал Ивченко.

Напомним, Нидерланды выдали лицензию на экспорт в Украину 24-х самолетов F-16 и семи авиадвигателей к ним.