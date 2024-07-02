Міненерго попередило про активізацію російських ІПСО щодо ситуації в енергосистемі

Російські пропагандисти запустили низку ІПСО щодо ситуації в енергосистемі України. Зокрема, йдеться про залякування українців відключеннями світла та експорт електроенергії за кордон.﻿ З посиланням на Міністерство енергетики України, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Ворог не лише продовжує нищити українську енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами, а й продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці та підготовки до складного осінньо-зимового періоду" , - йдеться в повідомленні.

Головні тези ворожої пропаганди:

"Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку - нічого не побудує";

"Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон";

"Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни".

У Міненерго наголосили, що жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності та спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства.