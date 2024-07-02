Минэнерго предупредило об активизации вражеских ИПСО относительно энергосистемы

Российские пропагандисты запустили ряд ИПСО о ситуации в энергосистеме Украины. В частности, речь идет о запугивании украинцев отключениями света и экспорте электроэнергии за границу.﻿ Со ссылкой на Министерство энергетики Украины, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Враг не только продолжает уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру ракетами и дронами, но и продолжает активно применять информационные атаки для дискредитации действий, предпринимаемых для преодоления кризиса в энергетике и подготовки к сложному осенне-зимнему периоду" , - говорится в сообщении.

Главные тезисы вражеской пропаганды:

"Власть вместо быстрого развития дополнительного распределенного поколения планирует направлять средства на длительную достройку атомных блоков, а в итоге - ничего не построит";

"Украинцам специально не дают света, чтобы заработать на этом и направить всю электроэнергию за границу";

"Украинские власти запугивают украинцев, чтобы принудить к капитуляции и заставить уезжать из страны".

В Минэнерго подчеркнули, что ни одно из этих и подобных утверждений не соответствует действительности и направлено только на дестабилизацию и расшатывание украинского общества.