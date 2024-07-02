У США конгресвумен Спартц звинуватили в незаконному носінні зброї

В США конгресвумен Вікторії Спартц висунули звинувачення через намагання пронести вогнепальну зброю повз службу безпеки аеропорту імені Даллеса (Вашингтон)﻿. Про це заявили в адміністрації транспортної безпеки США (TSA), повідомляє Суспільне.

Офіцери виявили незаряджену вогнепальну зброю у ручній поклажі під час перевірки пасажирів у п’ятницю, 28 червня.

Спартц звинуватили у правопорушенні класу 1 згідно із законодавством штату Вірджинія.

Водночас пресслужба Спартц повідомила, що вона "помилково" взяла із собою розряджений пістолет до своєї валізи. Вона отримала судовий протокол про порушення і вирушила в міжнародний рейс. Конгресвумен направвлялася на засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Якщо Спартц визнають винною, їй загрожує до року в'язниці та штраф у розмірі 2500 доларів.