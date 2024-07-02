В США конгрессвумен Спартц обвинили в незаконном ношении оружия

В США конгрессвумен Виктории Спартц выдвинули обвинения из-за попытки пронести огнестрельное оружие мимо службы безопасности аэропорта имени Даллеса (Вашингтон)﻿. Об этом заявили в администрации транспортной безопасности США (TSA), сообщает Суспільне.

Офицеры обнаружили незаряженное огнестрельное оружие в ручной клади во время проверки пассажиров в пятницу, 28 июня.

Спартц обвинили в правонарушении класса 1 согласно законодательству штата Вирджиния.

В то же время пресс-служба Спартц сообщила, что она "ошибочно" взяла с собой разряженный пистолет в свой чемодан. Она получила судебный протокол о нарушении и отправилась в международный рейс. Конгрессвумен направлялась на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Если Спартц признают виновной, ей грозит до года тюрьмы и штраф в размере 2500 долларов.