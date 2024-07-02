Вільнюс розпочав підготовку до можливого вторгнення до Литви

У столиці Литви Вільнюсі готуються до можливого вторгнення. Влада підготувала план евакуації і планує закупити «зуби дракона», заявив мер Вільнюса Валдас Бенкунскас. З посиланням на Delfi, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що Вільнюс — столиця і тому є ціллю номер один.

«Ми знаходимося поряд з кордоном Білорусі. За кілька десятків кілометрів від Вільнюса розташована Островецька АЕС, яка є загрозою» , — зауважив Бенкунскас.

Він представив план політики щодо оборони міста, який, зокрема, передбачає евакуацію населення. За словами мера, в разі вторгнення евакуація здійснюватиметься в шести напрямках дорогами, які ведуть на захід і на південь. Він підкреслив, що ціль влади — евакуювати населення столиці за 1,5 дні.

Бенкунскас також порушив питання укриттів. Він зауважив, що наразі у сховищах Вільнюса недовгий час можуть знаходитись 50% жителів, проте мета — забезпечити укриттям 100% населення столиці.

Окрім цього, мер проінформував, що в місті є 41 сирена для попередження про небезпеку, проте влітку встановлять ще 52.

Водночас планується закупівля бетонних блоків для перекриття доріг, «зубів дракона» та збірних комплектів сталевих «їжаків». Насамперед це потрібно для блокування в'їзду до міста дорогами. Карту доріг, які будуть блоковані в разі вторгнення, обговорили зі спеціалістами оборони, підкреслив Бенкунскас.

Він також зауважив, що готується простір для безпілотників. За словами мера, влітку з’явиться відповідна траса, де зможуть тренуватись діти та дорослі.