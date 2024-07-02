Вильнюс начал подготовку к возможному вторжению в Литву

В столице Литвы Вильнюсе готовятся к возможному вторжению. Власти подготовили план эвакуации и планируют закупить «зубы дракона», заявил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Со ссылкой на Delfi, сообщает Новое время.

Он отметил, что Вильнюс — столица и поэтому является целью номер один.

«Мы находимся рядом с границей Беларуси. В нескольких десятках километров от Вильнюса расположена Островецкая АЭС, которая является угрозой» , — отметил Бенкунскас.

Он представил план политики по обороне города, который, в частности, предусматривает эвакуацию населения. По словам мэра, в случае вторжения эвакуация будет осуществляться в шести направлениях по дорогам, которые ведут на запад и на юг. Он подчеркнул, что цель властей — эвакуировать население столицы за 1,5 дня.

Бенкунскас также поднял вопрос укрытий. Он отметил, что сейчас в убежищах Вильнюса недолгое время могут находиться 50% жителей, однако цель — обеспечить укрытием 100% населения столицы.

Кроме этого, мэр проинформировал, что в городе есть 41 сирена для предупреждения об опасности, однако летом установят еще 52.

В то же время планируется закупка бетонных блоков для перекрытия дорог, «зубов дракона» и сборных комплектов стальных «ежей». Прежде всего это нужно для блокирования въезда в город по дорогам. Карту дорог, которые будут блокированы в случае вторжения, обсудили со специалистами обороны, подчеркнул Бенкунскас.

Он также отметил, что готовится пространство для беспилотников. По словам мэра, летом появится соответствующая трасса, где смогут тренироваться дети и взрослые.