Трамп хоче обговорити з Путіним Україну - Politico

Альянс нібито зобов'язується припинити подальше розширення на схід - зокрема, на Україну та Грузію в межах плану Дональда Трампа щодо НАТО. Він також планує провести переговори з Путіним про те, яку частину української території Москва зможе "зберегти" за собою. Про це заявляє видання Politico, посилаючись на експертів з питань національної безпеки, пов'язаних з колишнім президентом США, повідомляє Кореспондент.

"Швидке вирішення українського конфлікту, що тривав два з половиною роки, також, імовірно, зіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО" , - пише ЗМІ.

У разі своєї перемоги на виборах Трамп може відкликати гарантії безпеки для країн Альянсу, які витрачають менше 2% ВВП на оборону.

"Правду кажучи, Трамп навряд чи повністю вийде з НАТО... Але навіть якщо він формально не залишить організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа цілим і неушкодженим" , - припускають журналісти.

США збережуть свою ядерну парасольку над Європою під час другого терміну Трампа, зберігаючи свою військово-повітряну міць і бази в Німеччині, Англії та Туреччині, а також свої військово-морські сили, стверджують джерела.

Разом з тим, основна частина піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення та артилерії зрештою перейде з рук американців у руки європейців.

План Трампа щодо НАТО, передбачає "значне і суттєве" скорочення ролі Америки у сфері безпеки Європи.