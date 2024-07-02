Трамп хочет обсудить с Путиным Украину - Politico

Альянс якобы обязуется прекратить дальнейшее расширение на восток – в частности, на Украину и Грузию в рамках плана Дональда Трампа по НАТО. Он также планирует провести переговоры с Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет "сохранить" за собой. Об этом заявляет издание Politico, ссылаясь на экспертов по национальной безопасности, связанных с бывшим президентом США, сообщает Корреспондент.

"Быстрое разрешение украинского конфликта, продолжавшегося два с половиной года, также, вероятно, сыграет ключевую роль в планах Трампа по НАТО" , - пишет СМИ.

В случае своей победы на выборах, Трамп может отозвать гарантии безопасности для стран Альянса, которые тратят менее 2% ВВП на оборону.

"Честно говоря, Трамп вряд ли полностью выйдет из НАТО... Но даже если он формально не покинет организацию, это не означает, что НАТО переживет второй срок Трампа целым и невредимым" , - предполагают журналисты.

США сохранят свой ядерный зонтик над Европой во время второго срока Трампа, сохраняя свою военно-воздушную мощь и базы в Германии, Англии и Турции, а также свои военно-морские силы, утверждают источники.

Вместе с тем основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конечном итоге перейдет из рук американцев в руки европейцев.

План Трампа в отношении НАТО предполагает "значительное и существенное" сокращение роли Америки в сфере безопасности Европы.