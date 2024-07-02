Пентагон підтвердив дозвіл для України бити по Криму зброєю США

Позиція США щодо застосування українською армією американської зброї по території Росії поки що залишається незмінною, але це не стосується російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу, повідомляє Кореспондент.

Посадовець відповів таким чином на запитання, чи обговорювалася ця тема під час зустрічі міністрів оборони України та США.

"Наша політика щодо використання (ЗСУ - ред.) далекобійної зброї по Росії не змінилася" , - пояснив він.

У відповідь на уточнення, чи стосується це окупованого Криму, він зазначив, що "Крим - це Україна".