Пентагон подтвердил разрешение для Украины бить по Крыму оружием США

Позиция США по применению украинской армией американского оружия по территории России пока остается неизменной, но это не касается российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга, сообщает Корреспондент.

Чиновник ответил таким образом на вопрос, обсуждалась ли эта тема во время встречи министров обороны Украины и США.

"Наша политика по использованию (ВСУ – ред.) дальнобойного оружия по России не изменилась" , - пояснил он.

В ответ на уточнение, касается ли это оккупированного Крыма, он отметил, что "Крым - это Украина".