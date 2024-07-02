Єрмак обговорив з Блінкеном саміт НАТО та енергобезпеку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком питання євроатлантичної інтеграції, посилення обороноспроможності, енергетичну безпеку та інші важливі питання.﻿, повідомляє Укрінформ.

Як заявив заступник речника американського зовнішньополітичного відомства Ведант Пател, зустріч відбулася у вівторок в Державному департаменті США.

"Сторони обговорили низку питань, зокрема майбутній Вашингтонський саміт НАТО та намір союзників наблизити Україну до членства в Альянсі, а також сприяння посиленню спроможностей України захищатися від російської агресії" , - зазначив Пател.

За його словами, під час розмови йшлося й про енергетичну безпеку та зусилля G7 щодо підвищення стійкості енергомережі та енергетичних систем України.

Крім того, держсекретар привітав Україну з історичною підтримкою з боку інших країн Глобального саміту миру.

Окремою темою розмови стали зусилля України щодо оборони північних та східних регіонів на тлі нещодавнього російського наступу.