Єрмак обговорив з Блінкеном саміт НАТО та енергобезпеку України
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком питання євроатлантичної інтеграції, посилення обороноспроможності, енергетичну безпеку та інші важливі питання., повідомляє Укрінформ.
Як заявив заступник речника американського зовнішньополітичного відомства Ведант Пател, зустріч відбулася у вівторок в Державному департаменті США.
"Сторони обговорили низку питань, зокрема майбутній Вашингтонський саміт НАТО та намір союзників наблизити Україну до членства в Альянсі, а також сприяння посиленню спроможностей України захищатися від російської агресії", - зазначив Пател.
За його словами, під час розмови йшлося й про енергетичну безпеку та зусилля G7 щодо підвищення стійкості енергомережі та енергетичних систем України.
Крім того, держсекретар привітав Україну з історичною підтримкою з боку інших країн Глобального саміту миру.
Окремою темою розмови стали зусилля України щодо оборони північних та східних регіонів на тлі нещодавнього російського наступу.